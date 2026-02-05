Під які плодові дерева та кущі не можна сипати деревний попіл, інакше сад просто загине

Під які дерева та кущі не можна сипати попіл / © pixabay.com

Деревний попіл — одне з найпопулярніших натуральних добрив, яке вважають універсальним. Він розкислює ґрунт, збагачує його мінералами та допомагає боротися з деякими хворобами. Але далеко не всі рослини добре реагують на попіл. Для певних дерев і кущів він може бути небезпечним і навіть згубним. Якщо сипати його під культури, які люблять кислий або слабокислий ґрунт, можна спровокувати їх хлороз, виснаження та загибель.

Під які плодові дерева не можна сипати деревний попіл

Черешня та вишня. Ці дерева добре ростуть на слабкокислих ґрунтах. Попіл зрушує баланс у бік лужності, через що коріння перестає засвоювати залізо, магній та кальцій у природній формі. Виникає хлороз, листя жовтіє, ріст дерева сповільнюється. Слива й алича. Кісточкові культури в цілому не люблять надмірного розкислення. Попіл може викликати кореневі опіки та різке зниження врожайності. Ґрунт стає надто лужним, а це створює ідеальні умови для розвитку грибкових хвороб. Груша хоч і витриваліша за кісточкові дерева, але на лужному ґрунті часто страждає від дефіциту марганцю та заліза. Попіл може створити такий дисбаланс швидше, ніж здається.

Ягідні кущі, яким попіл категорично протипоказаний

Чорниця та лохина. Попіл для цих рослин заборонений. Чорниця та лохина ростуть тільки на кислих ґрунтах. Будь-яке підживлення золою — прямий шлях до загибелі рослини. Попіл руйнує мікоризу, без якої ці кущі не можуть існувати.

Брусниця та журавлина так само, як і чорниця, полюбляють кислий торф’янистий ґрунт. Навіть невелика кількість попелу може знищити колонії корисних грибів у кореневій зоні.

Малина не так вимоглива до кислотності, але надлишок попелу робить ґрунт надмірно лужним. Через це страждає коренева система, зменшується кількість молодих пагонів і падає врожайність.

Чому попіл небезпечний саме для цих культур