Господині в захваті: чотири дешеві способи відмити деко без зусиль і хімії

Духовка. / © Фото з відкритих джерел

Пригоріла їжа, накопичений жир та стійкі плями — одні з найпоширеніших забруднень дека. Перш ніж вдаватися до дорогих магазинних засобів, варто спробувати домашні. Вони можуть легко впоратися із забрудненнями.

Як очистити деко домашніми засобами без використання хімії, повідомив ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Одним із підручних засобів є сира картопля. Вона вбере жир і допоможе видалити пригорілі залишки їжі.

Спочатку замочіть пригорілі залишки: закип’ятіть воду, вилийте її на деко та залиште на хвилину. Візьміть сиру картоплину, розріжте її навпіл і потріть внутрішню частину дека. Потім промийте його під проточною водою. Для найкращого результату протріть губкою та засобом для миття посуду.

Якщо бруд особливо стійкий, перед тим, як потерти деко картоплею, посипте його ложкою звичайної кухонної солі.

Як почистити деко

оцет — змішайте його з водою у пропорції 1:1, полийте цією сумішшю деко. Після замочування пляма повинна легко відійти.

таблетка для посудомийної машини — залийте деко окропом і додайте таблетку для посудомийної машини. Зачекайте, поки вона розчиниться. Через кілька хвилин весь посуд можна буде помити без особливих проблем.

кукурудзяне борошно — діє як наждачний папір. Ви можете посипати ним всю поверхню дека, а потім протерти металеву поверхню вологою губкою.

Нагадаємо, ми писали про те, за допомогою яких домашніх засобів мікрохвильовка сяятиме без дорогої хімії.