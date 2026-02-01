Де в будинку достатньо прибирати лише раз на рік: ці поради зекономлять вам купу часу та зусиль

Більшість людей звикли думати, що чистота в домі означає постійне прибирання кожного куточка. Та насправді є місця, які не варто протирати щотижня. Якщо правильно доглядати за ними, достатньо одного генерального прибирання на рік. Це не лише зекономить час і зусилля, а й допоможе зосередитися на дійсно важливих речах.

Простір за великими меблями. Місця за шафами, диванами та ліжками рідко контактують із повітряними потоками, тому пил там накопичується значно повільніше. Якщо ці меблі стоять на одному місці роками, достатньо раз на рік відсунути їх і провести ретельне очищення. Перед цим варто пропилососити підлогу, а потім протерти її вологою ганчіркою з мийним засобом. У більшості випадків цього буде достатньо.

Поверхні шаф і кухонних гарнітурів. Верхівки шаф у спальні, коридорі або на кухні часто залишаються поза увагою, але вони не потребують регулярного прибирання, якщо там нічого не зберігається. Пил туди осідає повільно, а жиру чи бруду зазвичай немає. Один раз на рік можна ретельно протерти ці поверхні, попередньо накривши підлогу, щоб не розносити пил по всій кімнаті.

Стелі та карнизи. Стелі, люстри та карнизи не забруднюються так швидко, як здається. Якщо в домі немає активного паління чи постійної підвищеної вологості, достатньо раз на рік пройтися по них сухою щіткою чи пилососом із м’якою насадкою. Така профілактика підтримуватиме чистоту в оселі без зайвих зусиль.

Внутрішні частини шаф та комодів. Полиці у шафах і комодах, де зберігається одяг та інші речі, зазвичай не накопичують бруд занадто швидко, якщо там немає хаосу. Один раз на рік можна провести ревізію, витрусити пил і протерти поверхні. Це поєднує прибирання з корисним сортуванням речей, які давно не використовуються.

Радіатори та простір за ними. Батареї збирають пил, але глибоке очищення достатньо робити раз на рік перед або після опалювального сезону. За цей час пил не встигає накопичитися до критичного рівня, якщо періодично проводити легке протирання поверхонь.