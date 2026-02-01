Гігантські хижі птахи знову здійнялися в небо: кондори повертаються в дику природу

Кондор / © Фото з відкритих джерел

Реклама

В андах та на прилеглих тихоокеанських узбережжях Південної Америки знову можна побачити в небі величезних птахів – андських кондорів. Ці гігантські хижаки важать до 15 кг, а розмах їхніх крил перевищує 3 метри, що робить їх найбільшими літаючими хижаками на планеті.

Про це йдеться в матеріалі Discover Wild Life.

Національний парк Патагонії є домівкою для цілої низки видів тварин, зокрема андського кондора, оленя уемуля, дарвінівського нанду та пуми. / © Discovery News

Андський кондор знаходиться під загрозою зникнення через втрату природного середовища та так зване “вторинне отруєння” – коли птахи поїдають падло, заражене отрутою, призначеною для боротьби з хижаками домашньої худоби.

Реклама

Незважаючи на загальні проблеми виду в центральному Чилі, ситуація у Національному парку Патагонія покращується завдяки програмам реабілітації та випуску птахів у дику природу.

Трійцю кондорів – самку Кармен, народжену в неволі 2023 року, молодого самця Аукінко, врятованого з пошкодженим крилом, та самця Фарельона з переломом ноги – нещодавно випустили у Патагонських горах. Раніше їх перевезли з Центру реабілітації хижих птахів у Центральному Чилі до загонів для передвипуску, де провели карантин та медичне обстеження.

Кондор / © Фото з відкритих джерел

Птахи приєдналися до понад двадцяти інших андських кондорів, які були випущені у рамках проекту “Манку” за останнє десятиліття. Всі птахи оснащені супутниковими та радіопередавачами.

“З 2019 року ми відстежуємо польоти кондорів, щоб зрозуміти їхні переміщення, загрози та критичні зони”, – каже Франциска Кортес Соларі, виконавчий президент благодійної організації “Кортес Соларі”.

Реклама

Андський кондор – національний символ Чилі, Болівії, Колумбії, Еквадору та Перу. Крім культурного значення, він виконує важливу роль у екосистемі: поїдаючи трупи тварин, кондори запобігають поширенню хвороб і повертають поживні речовини в ґрунт.

Кондор / © Фото з відкритих джерел

“Кондори є справжніми індикаторами здоров’я екосистеми”, – додає Крістіан Сауседо з організації Rewilding Chile.

Завдяки таким проектам з реабілітації та випуску птахів у дику природу, шанс врятувати цього величного символу Південної Америки стає реальністю.

Нагадаємо, раніше у Національному природному парку “Тузлівські лимани” науковці спіймали лиску звичайну — водоплавного птаха, чий характерний звук нагадує відкорковування пляшки шампанського.