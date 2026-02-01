Як в 58 виглядати на 25: чоловік розкрив простий секрет омолодження без пластики (фото)

Дізнайтеся секрет 58-річного бразильця, який виглядає на 20 років Фото ілюстративне / © Pixabay

Багато людей, які наближаються до своїх 50+, звикли чути: «час сповільнитися, твої кращі роки позаду». Але Едсон Брандао з Бразилії доводить зворотнє. Він залишається молодим та енергійним у 58 років.

ПРо це йдеться у матеріалі dailymail.

Інфлюенсера часто приймають за 20-річного. Його навіть питають незнайомі люди, чи робив він пластичні операції або використовує ботокс. Брандао запевняє: нічого з цього — лише щоденні прості звички.

«Я ніколи не робив пластику та ботокс. Мій секрет — постійність. Це доступно кожному», — говорить він.

Едсона Брандао, якому 58 років, часто плутають з юнаком, але він стверджує, що не робив пластичних операцій. Фото скрін Edson Brandao

Зміна мислення після 40

Брандао зізнається, що раніше не дбав про здоров’я. Лише після 40 років він усвідомив: старіння — це результат щоденних дій, і якщо не почати піклуватися про себе, наслідки з’являться пізніше. Відтоді він дотримується строгої рутини вже 18 років.

Брандао у віці 40 років. Приблизно в цей час його ставлення до старіння змінилося, і він перейняв здорові звички Фото скрін Edson Brandao

Тренування та спорт

Щоденні тренування включають силові вправи та кардіо. За словами Брандао, саме вони допомагають підтримувати енергію, гарну поставу та молодий вигляд. Кардіо покращує циркуляцію крові, насичує шкіру киснем і зберігає ясність розуму.

Наукові дослідження дійсно підтверджують, що силові тренування уповільнюють вікові зміни у м’язах, покращують поставу та загальний стан здоров’я.

Харчування — ключ до молодості

Едсон уникає білого хліба, солодких сніданків, смаженого та швидкого харчування, оброблених сирів і цукру. Він віддає перевагу фруктам та натуральним продуктам: авокадо, папая, ягоди, апельсини, чорниця, драгон-фрут.

Також у його раціоні — часник, лосось, куркума, мед, печінка та яйця від вільного вигулу.

«Не потрібні добавки, потрібна правильна їжа», — пояснює Брандао.

Догляд за шкірою

Секрет простий: заморожений огірок на обличчі для зменшення набряків та запалень. Це природно, ефективно і доступно кожному.

Брандао підкреслює, що все це не про те, щоб виглядати молодшим за інших, а щоб відчувати себе сильним, впевненим і живим у будь-якому віці.

«Паспорт не визначає твоє майбутнє — твої звички визначають його», — каже він.

