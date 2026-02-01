Гигантские хищные птицы снова поднялись в небо: кондоры возвращаются в дикую природу

Кондор / © Фото из открытых источников

Реклама

В андах и на близлежащих тихоокеанских побережьях Южной Америки снова можно увидеть в небе огромных птиц – андских кондоров. Эти гигантские хищники весят до 15 кг, а размах их крыльев превышает 3 метра, что делает их самыми летающими хищниками на планете.

Об этом говорится в материале Discover Wild Life.

Национальный парк Патагонии является домом для целого ряда видов животных, в частности андского кондора, оленя уэмуля, дарвиновского нанда и пумы. / © Discovery News

Андский кондор находится под угрозой исчезновения из-за потери природной среды и так называемого "вторичного отравления" - когда птицы поедают падаль, зараженный ядом, предназначенным для борьбы с хищниками домашнего скота.

Реклама

Несмотря на общие проблемы вида в центральном Чили, ситуация в Национальном парке Патагония улучшается благодаря программам реабилитации и выпуску птиц в дикую природу.

Троицу кондоров – самку Кармен, родившуюся в неволе 2023 года, молодого самца Аукинко, спасенного с поврежденным крылом, и самца Фарельона с переломом ноги – недавно выпустили в Патагонских горах. Ранее их перевезли из Центра реабилитации хищных птиц в Центральном Чили в отряды для предвыпуска, где провели карантин и медицинское обследование.

Кондор / © Фото из открытых источников

Птицы присоединились к более чем двадцати других андских кондоров, которые были выпущены в рамках проекта “Манка” за последнее десятилетие. Все птицы оснащены спутниковыми и радиопередатчиками.

"С 2019 года мы отслеживаем полеты кондоров, чтобы понять их перемещения, угрозы и критические зоны", - говорит Франциска Кортес Солари, исполнительный президент благотворительной организации "Кортес Солари".

Реклама

Андский кондор – национальный символ Чили, Боливии, Колумбии, Эквадора и Перу. Кроме культурного значения, он играет важную роль в экосистеме: поедая трупы животных, кондоры предотвращают распространение болезней и возвращают питательные вещества в почву.

Кондор / © Фото из открытых источников

"Кондоры являются настоящими индикаторами здоровья экосистемы", - добавляет Кристиан Сауседо из организации Rewilding Chile.

Благодаря таким проектам по реабилитации и выпуску птиц в дикую природу шанс спасти этого величественного символа Южной Америки становится реальностью.

Напомним, ранее в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" ученые поймали лоску обычную — водоплавающую птицу, чья характерная звук напоминает откупорку бутылки шампанского.