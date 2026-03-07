Правда про 8 Березня: справжня історія Міжнародного жіночого дня без радянських міфів

Міжнародний жіночий день: історія / © pexels.com

Попри те, що 8 Березня офіційно входить до переліку державних свят в Україні, під час дії воєнного стану правило про обов’язковий додатковий вихідний день не застосовується. Тому навіть якщо дата припадає на будні, додаткового відпочинку наразі не передбачено.

Що насправді означає Міжнародний жіночий день, як виникла ця дата, хто стояв біля витоків свята та як змінювалося його сприйняття протягом десятиліть — розповідаємо детально.

Історія 8 Березня: як виник Міжнародний жіночий день

Історія Міжнародного жіночого дня бере початок на початку ХХ століття. Саме тоді у світі активно розвивався рух за рівні права жінок, політичну участь і соціальну справедливість.

Одним із перших кроків став Національний жіночий день у США, який відбувся 1909 року. Його організувала Соціалістична партія, прагнучи привернути увагу до проблем нерівності, зокрема відсутності виборчих прав для жінок.

Наступний важливий етап відбувся 1910 року в Копенгагені, де проходила Міжнародна конференція жінок-соціалісток. Саме там німецька активістка Клара Цеткін виступила з ініціативою запровадити Міжнародний жіночий день.

Її ідея передбачала щорічні акції солідарності, під час яких жінки різних країн могли б привертати увагу до ключових вимог:

виборчого права для жінок;

рівної оплати праці;

доступу до державних посад;

соціальної та політичної рівності.

Поступово 8 березня закріпилося як символічна дата міжнародного жіночого руху. Уже в 1920-х роках цей день почали регулярно відзначати в різних країнах.

Остаточне міжнародне визнання відбулося 1975 року, коли Організація Об’єднаних Націй офіційно включила Міжнародний жіночий день до календаря світових дат.

Як СРСР змінив зміст свята 8 Березня

У Радянському Союзі Міжнародний жіночий день швидко набув статусу державного свята. Выд 1966 року 8 Березня стало офіційним вихідним днем.

Однак із часом початковий зміст дати суттєво трансформувався. Тема боротьби за рівність і політичні права відійшла на другий план, а натомість пропаганда почала формувати образ так званої «радянської жінки» — трудівниці, матері та берегині домашнього вогнища.

Свято поступово перетворилося на день урочистих зборів, офіційних привітань і вручення квітів. Жінкам дякували за працю, турботу про сім’ю та «жіночність», тоді як питання рівності й громадянських прав майже не порушувалися.

У результаті первісна ідея солідарності та боротьби за права жінок відійшла на другий план. У багатьох пострадянських країнах саме така традиція — із букетами, подарунками та формальними привітаннями — зберігалася ще багато років.

Водночас у більшості країн світу 8 Березня продовжувало розвиватися як день громадянської активності, що нагадує про необхідність гендерної рівності та захисту прав жінок.

Традиції святкування 8 Березня в Україні та світі

Сьогодні Міжнародний жіночий день святкують по-різному залежно від країни та культурних традицій.

У багатьох державах цього дня організовують:

марші та акції солідарності;

публічні дискусії про гендерну рівність;

інформаційні кампанії проти насильства та дискримінації;

заходи, присвячені рівній оплаті праці.

В Україні 8 Березня поєднує дві традиції.

Перша — побутова, що передбачає привітання, квіти, подарунки та теплі слова для жінок.

Друга — суспільна, яка нагадує про важливість прав жінок, рівних можливостей та ролі жінок у сучасному суспільстві.

Водночас у країні триває активна дискусія щодо майбутнього формату цього свята. Частина українців вважає, що 8 Березня має залишатися днем боротьби за права жінок, інші пропонують змінити дату або переосмислити традиції.

Попри ці дебати, станом на 2026 рік Міжнародний жіночий день 8 Березня залишається офіційною датою в Україні.