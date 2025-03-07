Яка вологість має бути в спальні для комфортного сну: відповідь експертів

Контроль вологості є запорукою здорового сну та гарного самопочуття.

Рівень вологості у приміщенні відіграє ключову роль у якості сну, стані шкіри та здоров’ї дихальних шляхів.

Про це повідомило видання 24 Канал.

Чому важливо контролювати вологість у спальні

Оптимальна вологість підтримує нормальне зволоження слизових оболонок, знижує ризик алергій та подразнень, а також допомагає уникнути проблем зі шкірою.

Сухе повітря може призвести до дискомфорту в горлі, закладеності носа й ламкості волосся. Водночас надмірна вологість сприяє утворенню плісняви, появі конденсату та розмноженню бактерій.

Яка вологість є нормальною?

Фахівці рекомендують підтримувати рівень вологості в межах 40-60%. Для вимірювання цього показника використовують гігрометр – прилад, який можна придбати у магазинах побутової техніки.

Як досягти оптимальної вологості

Зволожувач повітря – корисний у холодний сезон, коли опалення пересушує повітря.

Осушувач повітря – необхідний, якщо у приміщенні підвищена вологість.

Провітрювання – свіже повітря нормалізує мікроклімат.

Кімнатні рослини – наприклад, алое або спатифілум допоможуть підтримати баланс.

Вологе прибирання – зменшує кількість пилу та додає вологи у повітря.

Контроль вологості – запорука здорового сну та гарного самопочуття. Простими способами можна створити комфортні умови у спальні та уникнути негативних наслідків для організму.

Нагадаємо, експерти стверджують, що для того, щоб квартира завжди була чистою та комфортною, достатньо витрачати лише 15 хвилин щодня на прибирання.

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