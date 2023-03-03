Байден зустрівся зі Шольцом і похвалив його за підтримку України

Шольц запевнив у підтримці України з боку Німеччини стільки, скільки буде потрібно.

Президент США Джо Байден зустрівся з канцлер Німеччини Олафом Шольцом 3 березня в Білому домі і обидва високо оцінили підтримку України країнами один одного.

Про це повідомляє CNN.

Так, звертаючись що Шольца, Байден сказав, що "ви активізувалися і надали критично важливу військову підтримку". Президент США також заявив, що окрім військової, ще й моральна підтримка для українців з боку Німеччини "була глибокою".

"І ви стали рушієм історичних змін у себе вдома – збільшення витрат на оборону і диверсифікація від російських джерел енергії – я знаю, що це було нелегко, дуже важко для вас", – сказав американський лідер, додавши, що сторони рухалися "пліч-о-пліч" у підтримці Києва.

Своєю чергою Шольц запевнив у підтримці України з боку Німеччини стільки, скільки буде потрібно.

"Це дуже, дуже важливий рік через дуже небезпечну загрозу миру, яка походить від вторгнення Росії до України, і дуже важливо, що ми діяли разом, що ми організувалися і зробили все можливе, щоб ми могли надавати необхідну підтримку Україні протягом усього цього часу", – висловився німецький канцлер.

Нагадаємо, що на початку року Німеччина і США не могли дійти згоди щодо передавання Україні танків. Однак обидві країни зрештою заявили, що передадуть Києву ці машини після тиску на Берлін і тривалої дипломатії між ФРН, США та іншими союзниками з ЄС.

Зауважимо, напередодні Шольц пообіцяв передати Україні чергову партію зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також системи Iris-T вже "найближчими тижнями".

А США 3 березня оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 400 млн дол., до якого увійшли необхідні озброєння і техніка.

Читайте також:

Зустріч лідерів у Вашингтоні – про що говоритимуть Джо Байден та Олаф Шольц