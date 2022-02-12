Боррель підтвердив, що пакет важких для РФ санкцій вже готовий - Кулеба

Боррель підтвердив, що пакет важких для РФ санкцій вже готовий - Кулеба

ЄС докладе додаткових зусиль для політичної і фінансової підтримки України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

Про це він написав 11 лютого 2022 року у сервісі мікроблогів Twitter.

У розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем обговорили поточну безпекову ситуацію. Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий. ЄС докладе додаткових зусиль для політичної і фінансової підтримки України. Вдячний ЄС за тверду позицію і готовність до рішучих дій. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 11, 2022

"У розмові з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем обговорили поточну безпекову ситуацію. Він підтвердив: пакет важких для РФ санкцій вже готовий. ЄС докладе додаткових зусиль для політичної і фінансової підтримки України", - йдеться у повідомленні.

"Вдячний ЄС за тверду позицію і готовність до рішучих дій", - резюмував Кулеба.

Додамо, що Британія схвалила найжорсткіші санкції проти Росії. Вони будуть введені у разі нападу РФ на Україну.

Тим часом у Сенаті США зайшло в глухий кут обговорення законопроєкту про санкції щодо Росії в разі її вторгнення до України. Законопроєкт завис через те, що в Сенаті не можуть домовитися про вторинні санкції щодо російських банків та "Північного потоку-2". Не виключено, що відповідний процес запустять знову.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що ЄС готує "значний та всеосяжний" пакет санкцій проти Росії у разі її вторгнення до України - від закриття доступу до іноземного капіталу до введення контролю на експорт особливо важливих товарів.

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