Через підтримку України Росія висилає 10 румунських дипломатів

МЗС Росії 13 травня викликало посла Румунії Крістіана Істрате, де йому вручили ноту про оголошення "неприйнятними" 10-ти співробітників посольства Румунії в Москві.

Як повідомили в російському зовнішньополітичному відомстві, цей захід є відповіддю на ухвалене у квітні рішення Румунії вислати з країни 10 працівників посольства Росії в Бухаресті.

В МЗС РФ також несхвально висловилися про те, що Румунія покладає провину за воєнні злочини в Україні на країну-агресорку. Росія також засудила "постачання озброєнь, обладнання та надання іншого сприяння" Україні.

Нагадаємо, в кінці квітня радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомляв, що в Румунії американська БТГ Stryker підійшла до кордону Молдови через загострення у невизнаному Придністров'ї.

На початку травня з’явилося офіційне повідомлення, що через нестабільну ситуацію в Європі, спричинену війною Росії проти України, до Румунії увійшли американський батальйон Stryker і загін F-35.

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