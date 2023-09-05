Держбюджет-2024: Шмигаль назвав три пріоритетних напрямки

Уряд подасть до Ради проєкт держбюджету до 15 вересня.

До 15 вересня уряд ухвалить проєкт державного бюджету на 2024 рік.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Шмигаль назвав три пріоритетних напрямки бюджету-2024.

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"Пріоритетом №1 залишиться сектор безпеки й оборони. Техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди — усе це максимально для нас важливо. Другий акцент бюджету — зарплати лікарів, вчителів та соціальні виплати. Третій пріоритет — відновлення", - заначив він.

Прем'єр наголосив, що для уряду важливо продовжити та завершити проєкти відбудови, які вже стартували, а також започаткувати нові.

Нагадаємо, Верховна Рада повернула електронні декларації, але дані про статки будуть закритими.

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