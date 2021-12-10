Франція порушить питання членства України в НАТО: "Висновки робити зарано"

Це питання між собою обговорять очільник МЗС Франції та держсекретар США.

Під час зустрічі міністрів Великої сімки (G7) Франція порушить питання членства України в НАТО. Проте міністерка оборони країни Флоранс Парлі переконана, що остаточні висновки робити зарано.

Про це повідомив очільник МЗС Франції Жан Іва Ле-Дріан.

Він заявив, що сьогодні, 10 грудня, зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Ліверпулі і обговорить це питання.

"Ми ведемо постійні обміни зі США щодо ситуації навколо України. Я зустрінуся сьогодні ввечері з Блінкеном у Ліверпулі, щоб обговорити, особливо, і це питання (членство України в НАТО - ред.), — сказав Жан-Ів Ле Дріан.

Попри це, міністерка оборони Франції Флоранс Парлі, заявила про важливість безперервно продовжувати цей діалог. Очільниця французького оборонного відомства переконана, що остаточні висновки робити ще зарано.

Повідомляється, що зустріч міністрів G7 відбудеться від 10 до 12 грудня у Ліверпулі.

Нагадаємо, у п’ятницю, 10 грудня, президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час розмови глави держав домовились про зустріч вже наступного тижня.

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