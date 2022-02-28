"Хочемо, щоб Україна була в Європейському Союзі", - президентка Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн не назвала конкретних термінів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловилася за вступ України до Євросоюзу.

Україна "одна з нас, і ми хочемо, щоб вони (Україна - ред.) були в Європейському Союзі", - зазначила вона в інтерв'ю Euronews.

Про це Урсула фон дер Ляєн сказала після того, як Брюссель оголосив, що надасть Україні, заборонить підтримувані Росією ЗМІ в ЄС, а також закриє небо ЄС для російської авіації.

Президентка єврокомісії водночас не сказала, що вступ України до ЄС буде швидким процесом.

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"У нас з Україною є процес, наприклад, інтеграція українського ринку в єдиний ринок. Наприклад, у нас дуже тісна співпраця в енергетичній сфері. Так багато тем, у яких ми дуже тісно співпрацюємо. Вони одні з нас, і ми хочемо, щоб вони були в ЄС", - сказала вона.

Фон дер Ляєн наголосила, що довіра до президента Росії Володимира Путіна "повністю зламана і підірвана".

"Звичайно, важливо, щоб українська сторона погодилася на мирні переговори і щоб умови були хороші для української сторони. Загалом, завжди краще мати мирні переговори, ніж сваритися. Але довіра до президента Путіна повністю зламана і підірвана", - зазначила вона.

Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив у твіттері, що "провів телефонну розмову з Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили конкретні рішення щодо підсилення обороноздатності України, макрофінансову допомогу та членство України в ЄС".

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