"Хочемо, щоб Україна була в Європейському Союзі", - президентка Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн не назвала конкретних термінів.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловилася за вступ України до Євросоюзу.
Україна "одна з нас, і ми хочемо, щоб вони (Україна - ред.) були в Європейському Союзі", - зазначила вона в інтерв'ю Euronews.
Про це Урсула фон дер Ляєн сказала після того, як Брюссель оголосив, що надасть Україні, заборонить підтримувані Росією ЗМІ в ЄС, а також закриє небо ЄС для російської авіації.
Президентка єврокомісії водночас не сказала, що вступ України до ЄС буде швидким процесом.
"У нас з Україною є процес, наприклад, інтеграція українського ринку в єдиний ринок. Наприклад, у нас дуже тісна співпраця в енергетичній сфері. Так багато тем, у яких ми дуже тісно співпрацюємо. Вони одні з нас, і ми хочемо, щоб вони були в ЄС", - сказала вона.
Фон дер Ляєн наголосила, що довіра до президента Росії Володимира Путіна "повністю зламана і підірвана".
"Звичайно, важливо, щоб українська сторона погодилася на мирні переговори і щоб умови були хороші для української сторони. Загалом, завжди краще мати мирні переговори, ніж сваритися. Але довіра до президента Путіна повністю зламана і підірвана", - зазначила вона.
Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив у твіттері, що "провів телефонну розмову з Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили конкретні рішення щодо підсилення обороноздатності України, макрофінансову допомогу та членство України в ЄС".
Читайте також:
- Євросоюз постачатиме бойові літаки Україні.
- Євросоюз уперше профінансує купівлю та постачання озброєння в Україну - голова ЄС.
- Євросоюз заборонить всі транзакції з Центробанком Росії - голова ЄС.
- Євросоюз повністю закриває небо для російської авіації - офіційно.
- Євросоюз розглядає закриття портів для російських кораблів.