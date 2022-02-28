Україно, вперед: хто зі співаків та акторів підтримує українську державу

Україно, вперед: хто зі співаків та акторів підтримує українську державу

Американська модель та актриса Кім Кардаш'ян підтримала нашу країну словами "Молімося за Україну!"

"Україно, вперед!", - йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.

Україну підтримує весь світ: хто зі співаків та акторів підтримує українську державу.

Співачка Мадонна порівняла Путіна з Гітлером, показавши цілком пристойний для цих обставин жест .

. Голлівудська актриса, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі написала, що весь світ молиться за Україну.

Голлівудський актор Арнольд Шварценеггер написав: "Те, що відбувається в Україні, розбиває серця".

Американська модель та актриса Кім Кардаш'ян підтримала нашу країну словами "Молімося за Україну!".

Український актор та співак Андрій Данилко теж надіслав "вітання" Путіну.

Співачка Руслана закликає українців вірити у наш захист та сподіватися на найкраще