Єрмак за тиждень до зустрічі "нормандської четвірки" захворів на коронавірус

Єрмак за тиждень до зустрічі "нормандської четвірки" захворів на коронавірус

Єрмак зазначив, що продовжуватиме працювати, "не зупиняючись".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Єрмака, він продовжує працювати, "не зупиняюючись".

"Коронавірус усе ще дуже підступний. Сьогодні отримав позитивний тест. Вкрай невчасно, але продовжую працювати, не зупиняючись. Наступний тиждень буде дуже важливим, тому зроблю все можливе й пройду максимально інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше стати на ноги", - написав Єрмак.

Зазначимо, наступного тижня у Берліні запланована зустріч "нормандської четвірки" - політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Україну представляє голова ОП Андрій Єрмак.

Нагадаємо, востаннє переговори зовнішьнополітичних радників України, Німеччини, Франції та Росії відбулися 27 січня в Парижі. За їхніми результатами, сторони погодили спільний документ. Зокрема, щодо дотримання режиму припинення вогню на українському Сході.

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