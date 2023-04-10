Лукашенко та Шойгу проводять зустріч у Мінську: що обговорюють

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилетів до Білорусі для переговорів з Лукашенком.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у понеділок, 10 квітня, проводить зустріч із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу у Мінську.

Про це повідомляє близький до президентської прес-служби Telegram-канал "Пул Первого".

"У розвиток переговорів та домовленостей з президентом Росії – Сергій Шойгу сьогодні прилетів на предметну та конкретну розмову на тему забезпечення безпеки. Зустріч зараз проходить у кабінеті", - йдеться у повідомленні.

Головними темами переговорів будуть забезпечення безпеки та гарантії для Білорусі від Росії, а також бойова підготовка та злагодження спільного угруповання військ.

Нагадаємо, 5 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів із дводенним візитом до Москви. В четвер, 6 квітня, він брав участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави.

Лукашенко під час поскаржився, що "Захід їм не друзі і все треба робити самим".

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