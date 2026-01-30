ТСН у соціальних мережах

Мерц не вірить у заяви Росії про готовність до миру і закликав посилювати тиск на Москву

Німеччина скептично оцінює заяви Росії про готовність до миру, адже щоденні атаки по цивільній та енергетичній інфраструктурі України свідчать про протилежне.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Getty Images

Німеччина з великою недовірою ставиться до заяв Росії про готовність погодитися на припинення вогню та мирне врегулювання війни в Україні. Реальні дії Кремля, за словами Берліна, доводять зворотне.

Про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Литви Інгою Ругінене в Берліні.

За словами Мерца, Росія нині щодня чинить в Україні воєнні злочини, зокрема завдає ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

«Ми також бачимо невибіркове бомбардування всієї цивільної інфраструктури України, особливо її енергетичної», — наголосив канцлер.

Він підкреслив, що такі дії мають системний характер.

«Це щоденні воєнні злочини, які Росія чинить проти України та її народу», — заявив Мерц.

Канцлер Німеччини також зазначив, що він і його литовська колега однаково скептично оцінюють реальну готовність Москви спочатку погодитися на припинення вогню, а згодом — на мирне врегулювання.

За його словами, це означає, що союзники України мають і надалі чинити тиск на Кремль, зберігати санкції та посилювати їх доти, доки Росія не буде змушена піти на мир.

«Ключ до припинення війни вже чотири роки знаходиться в Москві», — заявив Мерц.

Він наголосив, що ціна, яку доведеться заплатити Росії за агресію, зростатиме.

«Ціна, яку Москва має заплатити за цю війну, включаючи економічну ціну, зростатиме тиждень за тижнем і місяць за місяцем», — резюмував канцлер Німеччини.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув заклики з Бундестагу до проведення прямих переговорів із російським диктатором Путіним щодо війни в Україні.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що пропозиція України про перемир’я неприйнятна для Москви, та відкинув одну із ключових умов запропонованої угоди.

