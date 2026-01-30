Мерц не вірить у заяви Росії про готовність до миру і закликав посилювати тиск на Москву

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Getty Images

Німеччина з великою недовірою ставиться до заяв Росії про готовність погодитися на припинення вогню та мирне врегулювання війни в Україні. Реальні дії Кремля, за словами Берліна, доводять зворотне.

Про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Литви Інгою Ругінене в Берліні.

За словами Мерца, Росія нині щодня чинить в Україні воєнні злочини, зокрема завдає ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

«Ми також бачимо невибіркове бомбардування всієї цивільної інфраструктури України, особливо її енергетичної», — наголосив канцлер.

Він підкреслив, що такі дії мають системний характер.

«Це щоденні воєнні злочини, які Росія чинить проти України та її народу», — заявив Мерц.

Канцлер Німеччини також зазначив, що він і його литовська колега однаково скептично оцінюють реальну готовність Москви спочатку погодитися на припинення вогню, а згодом — на мирне врегулювання.

За його словами, це означає, що союзники України мають і надалі чинити тиск на Кремль, зберігати санкції та посилювати їх доти, доки Росія не буде змушена піти на мир.

«Ключ до припинення війни вже чотири роки знаходиться в Москві», — заявив Мерц.

Він наголосив, що ціна, яку доведеться заплатити Росії за агресію, зростатиме.

«Ціна, яку Москва має заплатити за цю війну, включаючи економічну ціну, зростатиме тиждень за тижнем і місяць за місяцем», — резюмував канцлер Німеччини.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув заклики з Бундестагу до проведення прямих переговорів із російським диктатором Путіним щодо війни в Україні.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що пропозиція України про перемир’я неприйнятна для Москви, та відкинув одну із ключових умов запропонованої угоди.