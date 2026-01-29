Грубе незнання війни та української влади: що заявив представник Трампа на переговорах

Переговори / © Getty Images

Реклама

Один із високопоставлених посланників Дональда Трампа з українського напрямку викликав занепокоєння під час тристоронніх мирних переговорів у форматі Україна—США—Росія, що відбулися минулого тижня в Абу-Дабі.

Про це повідомляє The Independent з посиланням на власні джерела.

За даними видання, неназваний американський чиновник допустив низку помилкових заяв, які, за оцінками співрозмовників, свідчать про елементарне незнання війни між Росією та Україною. Зокрема, під час зустрічей він плутався у датах початку війни, її тривалості, а також у структурі української влади.

Реклама

Серед іншого, чиновник нібито заявив, що “генерал Кирило Буданов тепер є віцепрезидентом України”. Водночас в Україні посади віцепрезидента не існує, а Кирило Буданов нещодавно був призначений керівником Офісу президента.

Крім того, на запитання журналістів, чи розраховують американські посланники укласти мирну угоду до чергової річниці війни, посадовець відповів, що не знає, про яку саме річницю йдеться.

“Я не думаю, що ми відчуваємо тиск через чотирирічну річницю”, — цитує його видання.

За інформацією The Independent, під час переговорів також пролунала заява, що нинішня війна є “найдовшою в історії” і нібито триває довше за Другу світову. Водночас Друга світова війна тривала з 1939 по 1945 рік, а повномасштабне вторгнення Росії в Україну розпочалося у лютому 2022 року, хоча бойові дії та окупація Криму почалися ще у 2014-му.

Реклама

Не уточнюється, чи мав чиновник на увазі саме повномасштабну війну, чи збройний конфлікт на Донбасі загалом.

У переговорах, за даними ЗМІ, брали участь спецпосланник США Стів Віткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, міністр армії США Ден Дрісколл та інші представники американської адміністрації. На фото із зустрічей у Кремлі також був присутній комісар Федеральної служби закупівель США Джош Груенбаум.

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко назвав повідомлення про такі висловлювання “тривожними” та “серйозною проблемою”.

“Він уже допустив кілька серйозних помилок — як технічних, так і принципових дипломатичних. Наприклад, територіальні питання вони розглядають як питання нерухомості. Це абсолютно неправильно. Вони не знають основ — політики, історії, міжнародного права”, — зазначив Мережко.

Реклама

Видання повідомляє, що звернулося за коментарями до Білого дому, однак відповіді наразі не отримало.

На тлі переговорів Росія продовжує обстріли України. Президент Володимир Зеленський назвав ці атаки проявами тероризму та попередив, що ескалація може свідчити про підготовку нового масованого удару, який, за його словами, підриває саму ідею мирних переговорів.

Нагадаємо, в Абу-Дабі 23-24 січня відбулися переговори України, Росії та США. Reuters повідомило, що після зустрічей ознак компромісу щодо територій немає. Видання стверджує, що США щодо досягнення мирної угоди посилюють тиск, але не на Росію, як агресора, а на Україну. З іншого боку Москва вимагає поступок від Києва.

У Кремлі повідомили, що нова зустріч РФ, України та США в Абу-Дабі відбудеться 1 лютого. Москва наголошує, що переговори мають тривати у закритому режимі. Мовляв, тому Росія не обговорює конкретні документи.