Новий Кабмін України: як зміна уряду пов’язана з Трампом

На ключові посади в КМУ призначені фігури, спроможні домовлятися з Трампом / © ТСН

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Перестановки в Кабінеті міністрів України, проведені цього тижня, є частиною стратегії президента Володимира Зеленського. Він прагне призначити на ключові позиції лояльних йому осіб, які, ймовірно, зможуть ефективно взаємодіяти з Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Новий прем’єр-міністр, Юлія Свириденко, обійняла посаду через 11 тижнів після того, як її команда в Міністерстві економіки уклала угоду зі США щодо доступу до природних ресурсів України. Ця домовленість, яка стала перемогою для Трампа на тлі провалу його зусиль щодо припинення війни Росії проти України, була досягнута після тижнів складних переговорів.

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За даними джерел, знайомих із позицією Зеленського, він обмірковував заміну прем’єра Дениса Шмигаля на Свириденко, свою 39-річну колишню радницю, ще з минулого року. Її роль у цих «бурхливих» переговорах з американцями остаточно схилила його до прийняття рішення про зміни.

Кадрові рішення та «американський трек»

Юлія Свириденко, яка очолювала переговори після того, як Зеленський «отримав догану» від Трампа та його команди в Овальному кабінеті, наприкінці квітня поспішила до Вашингтона для підписання угоди.

За словами Володимира Фесенка, керівника київського аналітичного центру «Пента», зусилля Свириденко щодо угоди про ресурси допомогли суттєво змінити те, що могло бути потенційно жахливим ультиматумом для Києва. Відомо, що їй вдалос «нейтралізувати» початкові вимоги США, які фактично могли б зробити Київ «навічно залежним» від Вашингтона.

«Свириденко вдалося уникнути ризиків в угоді про ресурси, і вона зарекомендувала себе як успішний переговорник», — сказав Фесенко, додавши, що це проторило для неї шлях до прем’єрства.

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Ця зміна кадрів збігається з різкою зміною позиції американської адміністрації, де Дональд Трамп, який місяцями критикував та принижував українського лідера, тепер спрямував свій гнів кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Лідер США був розчарований відмовою російського президента розглядати припинення вогню. Цей поворот завершився цього тижня погрозами Трампа запровадити жорсткі тарифи проти Москви та її торгових партнерів, а також обіцянкою надіслати Києву багато зброї, хоча й коштом європейських союзників по НАТО.

Зміцнення співпраці та майбутні пріоритети

Разом з новим прем’єром, було підвищено кількох інших осіб, залучених до угоди про ресурси. Колишнього заступника міністра економіки Тараса Качку призначили заступником Свириденко з питань європейської інтеграції.

І хоча Зеленський спочатку розглядав свого керівника оборонного відомства Рустема Умєрова як посла в США, він врешті-решт обрав колишнього віце-прем’єр-міністра та міністра юстиції Ольгу Стефанішину. Вона була частиною численних делегацій до США під час переговорів щодо ресурсів і добре відома у Вашингтоні.

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«Американський трек дуже важливий, і ми маємо щонайменше три осі співпраці — фонд ресурсів, торговельна угода та угода про зброю», — заявила Свириденко журналістам у Києві в п’ятницю, 18 липня, після вступу на посаду прем’єр-міністерки.

Нагадаємо, політолог Ігор Рейтерович застерігає від надмірного оптимізму щодо 50-денного ультиматуму Трампа Путіну. На думку експерта, протягом «трампівських» 50 днів Путін ескалюватиме війну ударами по цивільних і штурмами на фронті.