Переговори у Стамбулі: в Росії назвали можливу дату третього раунду

Переговори України та Росії у Стамбулі / © Associated Press

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Третій раунд переговорів у Стамбулі щодо війни за участю України та Росії може відбутися після 22 червня.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

За словами Захарової, конкретні терміни нового раунду переговорів російської та української делегацій уточнюються.

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Водночас, як зазначила речниця МЗС, делегація з Москви буде готова прибути до Стамбула для продовження переговорів після 22 червня.

Нагадаємо, як заявляв раніше президент України Володимир Зеленський, наступний раунд переговорів з Росією може відбутися після закінчення складного процесу обміну полоненими.

Увечері 18 червня президент Росії Володимир Путін заявив, що переговорні групи Росії та України домовляються про проведення нового раунду після 22 червня.

Російський диктатор навіть сказав, що готовий зустрітися з Зеленським на завершальному етапі переговорів. Водночас Путін зазначив — на завершальному етапі під документами має стояти підпис легітимної влади, вкотре натякнувши на вигадану ним нелегітимність президента України.

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