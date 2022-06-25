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Президентка Молдови Мая Санду збирається приїхати до Києва

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Президентка Молдови Мая Санду збирається приїхати до Києва

Фото: Associated Press

Президентка Молдови Мая Санду заявила про намір приїхати до Києва.

Водночас деталі візиту Санду не повідомила.

Про це президентка Молдови сказала в ефірі телеканалу Prime, пише NewsMaker.

"Є це у планах. Але подробиці я розповім, коли ми підтвердимо всі моменти", – каже Санду.

Нагадаємо, між Україною та Молдовою планують відновити вантажне залізничне сполучення.

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