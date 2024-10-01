Рютте озвучив, що буде в разі перемоги Росії у війні проти України

Очільник Альянсу застеріг, що безпека Європи може опинитися у ще важчій ситуації.

Новий генсек НАТО Марк Рютте заявив про розуміння Європою того, що буде в разі перемоги Росії у війні проти України.

Про це очільник Альянсу заявив під час виступу 1 жовтня.

За словами Рютте, якщо президент Росії Володимир Путін отримає те, чого він хоче у війні в Україні, європейська безпека опиниться у ще важчій ситуації.

"У Європі розуміють, що якщо Росія переможе в Україні, якщо Путін отримає те, чого хоче, наша безпека буде у ще важчій ситуації. Він отримає чверть території та чверть населення додатково", – звернув увагу новий генсек НАТО.

Він наголосив, що Україна веде цю війну з метою самооборони.

"І, як ви знаєте, я абсолютно вражений тим, що робить Україна. Вони виявили мужність", – зазначив Рютте.

Нагадаємо, новий генсек Альянсу заявив, що серед пріоритетів його роботи на цій посаді буде й Україна. Рютте сказав: "Ми маємо забезпечити, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна демократична держава".

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