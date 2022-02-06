США попередили, що нові санкції проти Росії можуть торкнутися і Китай

США попередили, що нові санкції проти Росії можуть торкнутися і Китай

Помічник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що нові антиросійські санкції можуть торкнутися економіки Китаю.

Санкції Сполучених Штатів проти Росії можуть також торкнутися Китаю.

Про це телеканалу NBC заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Санкції націлені на фінансову систему Росії, яка пов'язана з китайською економікою. Тому обмеження, які ми маємо намір запровадити, вплинуть і на Пекін", — говорить радник Байдена.

За його словами, у Китаю буде вибір — діяти відповідно до санкцій чи ні.

"Якщо КНР вирішить не дотримуватись санкцій, тоді введуть певні штрафи. Загалом, Пекін понесе частину ціни за вторгнення РФ в Україну. Вони повинні враховувати це в контактах з російською владою", — сказав Салліван.

Нагадаємо, американські ЗМІ пишуть, що Путін зібрав уже 70% сил, необхідних для здійснення найбільшої воєнної операції на суші в Європі з 1945 року. В адміністрації президента США нібито повідомили про п'ять можливих сценаріїв нападу Росії.

Раніше повідомлялося, про що в Пекіні домовилися Путін та Сі Цзіньпін.

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