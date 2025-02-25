За словами Пєскова, наступні російсько-американські контакти пройдуть на експертному рівні по лінії міністерств закордонних справ.

У Росії стверджують, що 25 лютого в Ер-Ріяді не відбувається жодних зустрічей за участю Міністерства закордонних справ країни.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди з посиланням на заяву МЗС РФ.

"Жодних зустрічей в Ер-Ріяді за участю МЗС РФ 25 лютого не відбувається, заявили в російському дипвідомстві", – вказано в повідомленні.

Своєю чергою речник президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про інформацію про нібито заплановану на 25 лютого зустріч у Ер-Ріяді, сказав, що наступні російсько-американські контакти пройдуть на експертному рівні по лінії міністерств закордонних справ.

Нагадаємо, видання Zeit повідомило, в Ер-Ріяді 25 лютого російські та американські представники знову проведуть переговори про майбутнє України.

Про це ж раніше заявляв і президент США Дональд Трамп.