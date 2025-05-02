Дональд Трамп / © Associated Press

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Після підписання угоди про надра президент США Дональд Трамп повʼязав себе з майбутнім України ― адже тепер його адміністрація веде з нами бізнес і він не може залишити партнера напризволяще

Про це пише The New York Times.

Зокрема, видання звертає увагу на формулювання, з якими в угоді описано поточну війну ― що це вторгнення Росії та що війну розвʼязала вона.

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«Це сильно відрізняється від попередніх тез Трампа про те, що „одного дня Україна може стати Росією“, і є підстави сподіватись, що тепер американська підтримка Києва буде набагато щедрішою, ніж раніше», — зазначають журналісти.

Американський президент тепер може показати виборцям своє конкретне досягнення ― яке, можливо, навіть принесе гроші в майбутньому.

Українці також зізнаються, що умови підписаної угоди «кращі, ніж очікувалось», і за нинішніх обставин можуть називатись успіхом.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що угода між Україною і США про створення Інвестиційного фонду відбудови потенційно принесе його країні більший прибуток, ніж 350 мільярдів доларів — сума, яку, за його твердженням, США вклали в допомогу Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.

ЗМІ пишуть, що ключовими проблемами в отриманні доходів від проєктів, реалізованих в межах угоди про надра, є труднощі запуску нових шахт.