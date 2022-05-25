Вбивця, на якого полював карний розшук: ким був батько Іллі Киви

Володимир Кива, батько екснардепа Іллі Киви, відомий вбивством міліціонера молотком. Чоловіка розшукували по всьому Радянському Союзу.
Довгі пошуки злочинця тривали через його вміння маскуватися.
Про це в ефірі проєкту "Нічна варта" на "1+1" розповів журналіст Євген Плінський.
"Ілля Кива старанно приховує інформацію про свою родину. Особливо неприємними є публічні згадки фільму "Маска смерті" Леоніда Каневського, який вийшов на екрани в 2014-році", – розповів журналіст
Злочинець Володимир Кива переховувався по всьому СРСР. Його спіймали у грузинському Тбілісі, після чого злочинець був розстріляний за рішенням суду. Довгі пошуки тривали через те, що слідчі щоразу втрачали Киву-старшого із поля зору через його вдале вміння маскуватися.
"Талантом маскуватися і перефарбовуватися відомий і його син – Ілля Кива", – додав Плінський
Він нагадав, як з початком російсько-української війни Кива став відомий загалу через його участь у діяльності руху "Правий сектор", а також – його різкі висловлювання на адресу окупаційного режиму Росії.
"Та в якийсь момент відбувся перелом, коли Кива із гучного патріота та націоналіста перемаскувався у поплічника Віктора Медведчука", – заявив журналіст
Коли деталі злочинного життя Володимира Киви почали просочуватися в пресу, фільм "Маска смерті" почали видаляти із публічного доступу.
Нагадаємо, слідчі ДБР закінчили розслідування щодо Іллі Киви за антиукраїнські дії та 10 травня обвинувальний акт скерували до суду.
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