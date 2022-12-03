Єрмак зустрівся з Нуланд, яка прибула до України з візитом

Нуланд заявила, що українці борються сьогодні не лише за свою свободу, а й за демократичні цінності.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Києві провів зустріч із заступницею держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд та пані надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк.

Андрій Єрмак подякував Вікторії Нуланд за візит в Україну.

"Хоч Київ зараз майже без освітлення, ви зможете особисто побачити реальну ситуацію й переконатися, що українці залишаються мужніми, не покидають свої міста, продовжують боротися. Ви глибоко обізнані із ситуацією в Україні. Всі знають, як сильно ви підтримуєте нашу країну", – сказав керівник Офісу глави держави.

Він висловив подяку США, президенту Джозефу Байдену та його адміністрації, зокрема Державному департаменту, а також обом палатам Конгресу та обом партіям за підтримку.

"Перемога України, у якій ми впевнені, буде нашою спільною перемогою", – наголосив Андрій Єрмак.

Як зазначив керівник Офісу глави держави, сьогодні спостерігається історичне єднання не лише всередині України – багато країн у світі об’єдналися навколо допомоги нашій державі.

"Зараз ми бачимо, як багато країн демонструють надзвичайно сильну позицію. Україна отримує як військову допомогу, так і політичну – на рівні держав та міжнародних організацій", – сказав Андрій Єрмак.

Вікторія Нуланд зі свого боку зауважила: "Ми бачимо, що українці й далі борються. Ви боретеся сьогодні не лише за свою свободу, а й за демократичні цінності. Це має величезне значення".

Нагадаємо, раніше під час Київського безпекового форуму Нуланд повідомила, що Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити додатковий пакет допомоги Україні в розмірі 37 млрд дол.

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