Зеленський нагородив 165 українських військових

З них 13 – посмертно.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження наших героїв. 165 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами, з них 13 – посмертно.

Про це йшлося у традиційному зверненні глави держави.

Звання Героя України присвоєно трьом військовослужбовцям 24-ї окремої механізованої бригади, тим, хто проявив надзвичайну хоробрість і ефективність у боях на Донбасі.

Нагадаємо, 16 травня почалася евакуація українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі до медзакладів на окупованих територіях. Про порятунок захисників повідомив президент України Володимир Зеленський.

Того дня з "Азовсталі" до медзакладу в Новоазовську було евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Коли їхній стан покращиться, буде здійснено обмін на російських військовополонених.

Своєю чергою слідком Росії заявив, що допитає українських військових з "Азовсталі".

За інформацією Reuters, понад 250 українських бійців росіяни вивезли на територію окупованої Донеччини - у колонію Оленівки.

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