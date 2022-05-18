Зеленский наградил 165 украинских военных

Из них 13 – посмертно.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении наших героев. 165 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами, из них 13 – посмертно.
Об этом говорилось в традиционном обращении главы государства.
Звание Героя Украины присвоено трем военнослужащим 24-й отдельной механизированной бригады, проявившим чрезвычайную храбрость и эффективность в боях на Донбассе.
Напомним, 16 мая началась эвакуация украинских военных с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе в медучреждения на оккупированных территориях. О спасении защитников сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
В тот день из "Азовстали" в медучреждение в Новоазовске было эвакуировано 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.
Когда их состояние улучшится, будет осуществлен обмен на российских военнопленных.
В свою очередь следком России заявил, что допросит украинских военных из "Азовстали".
По информации Reuters, более 250 украинских бойцов россияне вывезли на территорию оккупированной Донбасса — в колонию Оленевки.
Читайте также:
- "На месте с оружием в руках": Белецкий призвал не комментировать ход эвакуации бойцов из "Азовстали"
- "Это внутренняя пропаганда": Маляр прокомментировала намерение Госдумы заблокировать обмен бойцов "Азова"
- В Сети появилось видео момента выхода украинских военных из "Азовстали"