Зеленский наградил 165 украинских военных

Из них 13 – посмертно.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении наших героев. 165 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами, из них 13 – посмертно.

Об этом говорилось в традиционном обращении главы государства.

Звание Героя Украины присвоено трем военнослужащим 24-й отдельной механизированной бригады, проявившим чрезвычайную храбрость и эффективность в боях на Донбассе.

Напомним, 16 мая началась эвакуация украинских военных с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе в медучреждения на оккупированных территориях. О спасении защитников сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В тот день из "Азовстали" в медучреждение в Новоазовске было эвакуировано 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Когда их состояние улучшится, будет осуществлен обмен на российских военнопленных.

В свою очередь следком России заявил, что допросит украинских военных из "Азовстали".

По информации Reuters, более 250 украинских бойцов россияне вывезли на территорию оккупированной Донбасса — в колонию Оленевки.

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