Зеленський зустрівся з комісаром ЄС Варгеї: про що говорили

Одним із найбільших пріоритетів для України є забезпечення енергоефективності, наголосив Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський 27 січня зустрівся з комісаром ЄС з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї, який відвідав нашу країну з візитом. Сторони обговорили, зокрема, енергетичну безпеку України та країн ЄС.
Про це інформує пресслужба глави держави.
Як зазначається, президент України високо оцінив результати грудневого саміту Східного партнерства у Брюсселі, передусім схвалення амбітного Економічного та інвестиційного плану для країн-партнерів. Він передбачає фінансування здійснення реформ у низці важливих галузей шляхом виділення коштів на реалізацію конкретних проєктів.
Зеленський нагадав, що у 2022 році Україна розпочинає програму "Велика термомодернізація", що дозволить провести утеплення багатоповерхівок, шкіл та лікарень у всій країні. А тому, за його словами, одним із найбільших пріоритетів для України є забезпечення енергоефективності.
Крім того, глава держави розповів, що попри актуальні безпекові виклики, Україна продовжує реалізацію важливих економічних проєктів.
"Тож рішення ЄС передбачити майже 2 мільярди євро на реалізацію інвестиційних проектів в Україні є конкретним виявом підтримки від наших європейських партнерів. Поряд з раніше ухваленим рішенням Єврокомісії щодо надання макрофінансової допомоги обсягом 1,2 мільярда євро це є важливим внеском у стабільний розвиток української економіки", – наголосив Володимир Зеленський.
Наприкінець президент подякував Європейському Союзу за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також закликав до збереження єдності усіх держав – членів ЄС в умовах посилення російської агресії.
Окремо під час зустрічі були обговорені конкретні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України та країн ЄС в умовах сучасних безпекових викликів.
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