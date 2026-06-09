Зеленський попередив про пастку припинення вогню: який головний ризик

Володимир Зеленський / © Фото з відкритих джерел

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Президент Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню має відбуватися лише за умови міжнародного моніторингу. Без зовнішнього контролю Росія може використати паузу для просування своїх військ уперед.

Про це заявив український лідер під час спільного брифінгу з президентом Естонії Аларом Карісом.

За словами Зеленського, Україна добре розуміє, як може діяти Росія в разі припинення вогню без чітких гарантій контролю.

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“Якщо не буде у нас гарантів моніторингу припинення вогню, Росія буде користуватися тим, що тилова зона вже не тилова зона, бо є припинення вогню, і підійдуть на 20 кілометрів”, — заявив президент.

Він наголосив, що на окремих ділянках фронту такий сценарій може створити серйозні ризики для України.

Саме тому, за словами Зеленського, Київ наполягає, що режим припинення вогню не може запроваджуватися без міжнародних гарантів і моніторингових місій.

“Заводьте свої моніторингові місії і контролюйте реальне припинення вогню. Ми дуже вдячні за таку готовність”, — додав президент.

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Зеленський зазначив, що наявність гарантів контролю має бути одним із ключових пунктів будь-якого припинення вогню.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що нинішнє літо може вирішити дуже багато. Зокрема, йдеться про майбутні саміти на рівні ЄС, G7 та НАТО.

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