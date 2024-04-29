Баварія – Реал Мадрид: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Перша зустріч між командами відбудеться 30 квітня в Мюнхені.

У вівторок, 30 квітня, мюнхенська "Баварія" прийме мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Команди зіграють на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На шляху до півфіналу "Баварія" пройшла римський "Лаціо" (0:1, 3:0) та лондонський "Арсенал" (2:2, 1:0).

"Реал" у плейоф вибив "РБ Лейпциг" (1:0, 1:1) та минулорічного переможця турніру "Манчестер Сіті" (3:3, 1:1 (4:3 у серії пенальті)).

Де дивитися матч Баварія – Реал Мадрид

На території України поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між "Баварією" та мадридським "Реалом" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Баварія" – "Реал" Мадрид.

Прогнози букмекерів на матч Баварія – Реал Мадрид

Зовсім незначним фаворитом першого поєдинку букмекери вважають мюнхенський клуб. На перемогу "Баварії" можна поставити з коефіцієнтом 2,56. Нічия – 3,60. Виграш мадридців – 2,81.

Водночас, у двоматчевій дуелі вище оцінюються шанси "Реала". На вихід підопічних Карло Анчелотті до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,57. Прохід команди Томаса Тухеля до фіналу – 2,50.

Поєдинок-відповідь між "Реалом" і "Баварією" заплановано на середу, 8 травня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

Зазначимо, що в іншій півфінальній парі Ліги чемпіонів дортмундська "Боруссія" побореться з ПСЖ.

Нагадаємо, фінал турніру відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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