Біатлон: результати чоловічого спринту на етапі Кубка світу в Гогфільцені

У п'ятницю, 13 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 в австрійському Гогфільцені відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Україну в ній представляли чотири біатлоністи – Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал і Віталій Мандзин.

Найкращий результат серед українців показав Підручний, який з однією хибою на стрільбищі фінішував на 15-му місці. До гонки переслідування також відібралися Мандзин (33-тя позиція) та Дудченко (39-та сходинка).

Перемогу здобув норвежець Йоганнес Бьо. Другим став його співвітчизник Штурла Легрейд, а замкнув трійку призерів француз Фаб'єн Клод.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічого спринту в Гогфільцені

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+1) 24:23.1

2. Штурла Легрейд (Норвегія 0+0) +4.2

3. Фаб'єн Клод (Франція, 0+0) + 6.8

4. Ендре Стремсгейм (Норвегія, 0+0) +7.4

5. Вебйон Соерум (Норвегія, 0,2) +19.9

6. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+1) +21.1

...

15. Дмитро Підручний (Україна, 0+1) +59.0

33 Віталій Мандзин (Україна, 0+1) +1:33.7

39. Антон Дудченко (Україна, 1+0) +1:45.1

88. Богдан Цимбал (Україна, 1+1) +3:09.5

Зазначимо, що раніше сьогодні в Гогфільцені відбувся жіночий спринт, у якому найкращий результат серед українок показала Христина Дмитренко – 18-те місце.

Програма етапу в Гогфільцені продовжиться жіночою та чоловічою гонками переслідування у суботу, 14 грудня.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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