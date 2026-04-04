"Челсі" відсторонив найдорожчого футболіста в історії клубу: за що його покарали

Енцо Фернандес / © Associated Press

Лондонський "Челсі" відсторонив на два матчі аргентинського півзахисника Енцо Фернандеса через його висловлювання у ЗМІ.

На тлі чуток щодо можливого трансферу 25-річного аргентинця до "Реала" він в інтерв'ю розповів, що "хотів би мешкати в Мадриді".

У відповідь на коментар "Челсі" відсторонив Фернандеса, який має з клубом контракт до 2032 року, на два наступних матчі у внутрішніх змаганнях. Енцо пропустить домашню гру з "Порт Вейлом" у Кубку Англії та поєдинок АПЛ проти "Манчестер Сіті".

"Прикро, що Енцо говорив таким чином. Я не маю нічого поганого сказати про нього, але він перетнув межу, що стосується нашої культури і того, що ми намагаємося збудувати.

Я маю до Енцо велику повагу як до людини й гравця. Він розчарований, бо хоче, аби ми були успішними. Двері для нього не закриті. Це санкція. Мусимо захистити культуру — в цьому плані він перетнув межу", — зазначив головний тренер "синіх" Ліам Росеньйор.

Зазначимо, що Фернандес є найдорожчим футболістом в історії "Челсі". У січні 2023 року лондонці заплатили за його перехід з "Бенфіки" 121 мільйон євро.

За три роки в клубі Енцо став віцекапітаном "синіх", виграв з командою Клубний чемпіонат світу та Лігу конференцій.

Хав'єр Пасторе, агент Фернандеса, уже заявив, що вважає санкції клубу проти свого клієнта "абсолютно нечесними".

"Я отримав повідомлення від клубу, коли Енцо летів назад до Лондона. Вони сказали, що хочуть поговорити щодо його коментарів та надіслали посилання на його слова. Я відповів, що в цьому немає проблеми: я теж бачив коментарі, дивився його інтерв'ю — і в жоден момент він не демонстрував брак поваги до клубу, своїх партнерів, фанів чи когось ще", — сказав Пасторе в коментарі The Athletic.

"Ми почали обговорювати новий контракт десь у грудні-січні, але не могли домовитися. Хоча контракт Енцо розрахований ще на шість років, ми вирішили його не подовжувати, тому що умови не підходили ані нам, ані гравцю. З огляду на те, на що сьогодні здатний Енцо, він заслуговує на значно більше, ніж нині заробляє.

Наш план після чемпіонату світу — зустрітися з "Челсі" знову. Якщо угоди не буде, ми розглянемо інші варіанти", — зазначив Пасторе.

Від початку 2023 року Фернандес зіграв 161 матч за "Челсі", забив 28 голів та віддав 29 результативних передач.

У складі збірної Аргентини півзахисник є чинним чемпіоном світу і переможцем Кубка Америки. На його рахунку 40 матчів за "альбіселесте", в яких він забив шість голів.