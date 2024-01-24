Даяна Ястремська – Чжен Ціньвень: де дивитися і ставки букмекерів на півфінал Australian Open

Даяна Ястремська спробує вибороти для України перший в історії фінал турніру Grand Slam.

У четвер, 25 січня, українська тенісистка Даяна Ястремська (№93 WTA) побореться з китаянкою Чжен Ціньвень (№15 WTA) за вихід до фіналу Australian Open-2024.

Півфінальний матч Відкритого чемпіонату Австралії розпочнеться не раніше 12:00 за київським часом.

До слова, у чвертьфіналі Ястремська перемогла чешку Лінду Носкову та вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру серії Grand Slam. Своєю чергою, Ціньвень в 1/4 фіналу здолала "нейтральну" росіянку Анну Калінську й також дебютує в півфіналі мейджорів.

Зазначимо, що Ястремська вже встановила національний рекорд України на Australian Open і стала другою в історії українкою після Еліни Світоліної, яка дійшла до 1/2 фіналу турніру Великого шолома в одиночному розряді.

Раніше Світоліна тричі в кар'єрі грала в півфіналі турнірів Великого шолома – двічі на Wimbledon (2019, 2023) та одного разу на US Open (2019), але щоразу програвала. Таким чином, Ястремська має шанс стати першою українською тенісисткою, яка дістанеться фіналу мейджора.

Де дивитися матч Даяна Ястремська – Чжен Ціньвень

На території України поєдинки Australian Open-2024 транслює телеканал Eurosport, який доступний зокрема в ефірі медіасервісу MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Даяна Ястремська – Чжен Ціньвень

Букмекери вважають фавориткою майбутнього поєдинку китайську тенісистку. Її перемога оцінюється коефіцієнтом 1,55. На прохід Ястремської до фіналу Australian Open можна поставити з коефіцієнтом 2,65.

У фіналі Australian Open-2024 переможниця матчу між українкою та китаянкою зіграє проти тріумфаторки іншого півфіналу, в якому 25 січня зустрінуться американка Корі Гауфф та "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко.

Фінал жіночої сітки Відкритого чемпіонату Австралії відбудеться в суботу, 27 січня. Чинною переможницею цього турніру Grand Slam є білоруска Аріна Соболенко.

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