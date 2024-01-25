СБУ відкрила справу через падіння Іл-76 у Бєлгородській області

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області.

Про це повідомила СБУ в коментарі РБК-Україна.

"Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака ВКС РФ "Іл-76" у Бєлгородській області. Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)", - повідомили в СБУ.

Наразі Служба безпеки проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака. Досудове розслідування триває.

Падіння літака Іл-76 під Бєлгородом

В середу, 24 січня, у Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76. Відповідну інформацію поширили роЗМІ та Міноборони країни-агресорки. За їхніми даними, на борту нібито перебували українські військовополонені, яких перевозили для обміну.

Водночас у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими прокоментували цю інформацію і закликали відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами.

Пізніше Головне управління розвідки підтвердило, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який так і не відбувся. Однак досі ГУР не має інформації, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

Читайте також: