Динамо - Люцерн: онлайн-відеотрансляція благодійного матчу

У суботу, 9 липня, київське "Динамо" в п'ятому поєдинку літнього тренувального збору зустрінеться зі швейцарськом "Люцерном".

Поєдинок відбудеться в рамках благодійного турне киян "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!") на підтримку України у війні з російськими окупантами.

Команди зіграють на стадіоні "Герзаг" у місті Еммен. Початок зустрічі запланований на 19:00 за київським часом.

Для "біло-синіх" це буде останній спаринг на першому зборі у Швейцарії. У першому контрольному поєдинку команда Мірчі Луческу зіграла внічию з "Івердоном" (1:1), у другому поступилася "Лозанні" (0:2), у третьому перемогла "Сьйон" (1:0), а в четвертому зіграла вничію з "Базелем" (0:0).

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу між київським "Динамо" та швейцарським "Люцерном".

Нагадаємо, уже цього місяця "Динамо" стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матчі "біло-синіх" проти турецького "Фенербахче" відбудуться 20-го та 27 липня. Першу зустріч, яка номінально буде домашньою для підопічних Луческу, команди проведуть у польському Лодзі.

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