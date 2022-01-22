Динамо - Расінг Уніон: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

Дивіться другий поєдинок "біло-синіх" на зимових зборах.

У суботу, 22 січня, київське "Динамо" проведе другий контрольний матч на зборі в Іспанії.

"Біло-сині" зустрінуться з командою "Расінг Уніон", яка представляє Люксембург.

Гра відбудеться на полі футбольного центру Pinatar Arena, початок - о 18:00 за київським часом.

До вашої уваги пряма відеотрансляція поєдинку чемпіона України з люксембурзьким колективом.

У дебютному матчі на зборах в Іспанії підопічні Мірчі Луческу розбили клуб іспанської Сегунди B "Атлетіко Пульпіленьйо" з рахунком 4:0.

Далі на киян чекають ще два спаринги першого збору, в яких суперниками динамівців будуть іспанський "Реал Мурсія" (25 січня) та норвезький "Буде-Глімт" (27 січня).

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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