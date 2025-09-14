ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
1 хв

Інтрига до останніх секунд: визначився переможець Євробаскету-2025

У напруженому фіналі Німеччина здолала Туреччину.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Туреччина – Німеччина (баскетбол)

Туреччина – Німеччина (баскетбол) / © Associated Press

Збірна Німеччини стала переможцем Євробаскету-2025 – чемпіонату Європи 2025 року з баскетболу серед чоловічих збірних.

У фінальному матчі турніру, який відбувся в латвійській Ризі, німці перемогли команду Туреччини з рахунком 88:83.

Бронзовим призером Євробаскету-2025 стала збірна Греції, яка в поєдинку за третє місце обіграла фінів з рахунком 92:89.

Зазначимо, що в півфіналах німці перемогли Фінляндію (98:86), а турки обіграли Грецію (94:68).

Німці вдруге в історії стали чемпіонами Європи з баскетболу. Турки вдруге здобули "срібло" континентальної першості.

Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie