Інтрига до останніх секунд: визначився переможець Євробаскету-2025
У напруженому фіналі Німеччина здолала Туреччину.
Збірна Німеччини стала переможцем Євробаскету-2025 – чемпіонату Європи 2025 року з баскетболу серед чоловічих збірних.
У фінальному матчі турніру, який відбувся в латвійській Ризі, німці перемогли команду Туреччини з рахунком 88:83.
Бронзовим призером Євробаскету-2025 стала збірна Греції, яка в поєдинку за третє місце обіграла фінів з рахунком 92:89.
Зазначимо, що в півфіналах німці перемогли Фінляндію (98:86), а турки обіграли Грецію (94:68).
Німці вдруге в історії стали чемпіонами Європи з баскетболу. Турки вдруге здобули "срібло" континентальної першості.