Проспорт
181
1 хв

Український боксер став бронзовим призером чемпіонату світу-2025

Данило Жасан зупинився за крок від фіналу планетарної першості.

Максим Приходько
Данило Жасан

Данило Жасан / worldboxingliverpool.com

Український боксер Данило Жасан став бронзовим призером чемпіонату світу-2025, який відбувається в англійському Ліверпулі.

У ваговій категорії до 85 кг Жасан дійшов до півфіналу, де поступився британцю Тігану Стотту з рахунком 1:4.

Оскільки на турнірі немає боїв за третє місце, то переможені в півфіналах автоматично отримують бронзові медалі.

Жасан уперше в кар'єрі став призером чемпіонату світу з боксу. Також ця нагорода стала єдиною для збірної України на ЧС-2025.

Зазначимо, що на шляху до медалі Данило переміг Аммара Абдуллджабара з Німеччини, ірландця Браяна Лі Кеннеді та колишнього російського, а тепер грузинського боксера Георгія Кушиташвілі.

Раніше повідомлялося, що український боксер Сергій Богачук зазнав поразки в андеркарді бою Кроуфорд – Канело.

