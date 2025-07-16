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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Магучіх розділила "золото" на етапі Континентального туру в Бельгії

Ярослава розділила перемогу з американською легкоатлеткою.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх / © Associated Press

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх розділила "золото" на етапі "бронзового" Континентального туру в бельгійському Льєжі.

23-річна уродженка Дніпра розділила перше місце з американкою Черіті Хафнагель. Обидві спортсменки взяли висоту 1,91 метра. Третьою стала чешка Міхаела Груба (1,86 метра).

Зазначимо, що Ярослава також намагалася підкорити 1,96 метра, але з трьох спроб не змогла це зробити.

Наступні своїй змагання Магучіх проведе у суботу, 19 липня, на етапі Діамантової ліги у Лондоні.

Минулого сезону Магучіх завоювала "золото" на Олімпіаді-2024 в Парижі, а також побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Раніше повідомлялося, що українська стрибунка у висоту Юлія Левченко здобула "срібло" на етапі "бронзового" Континентального туру в італійській Брешії.

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