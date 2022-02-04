Олімпіада-2022: яскраві фото з церемонії відкриття Ігор у Пекіні

Захід виявився захопливим — від світлодіодної виставки квітів до неймовірних світлових шоу.
У п'ятницю, 4 лютого, в Пекіні стартувала офіційна церемонія відкриття Олімпійських ігор-2022, у якій бере участь 91 країна
Урочистості розпочалися о 14:00 за київським часом. Найяскравіші фото з церемонія відкриття Зимової Олімпіади підібрав ТСН.ua.
Захід виявився захопливим — від світлодіодної виставки квітів до неймовірних світлових шоу.
Скелетоніст із Американського Самоа Натан Крамптон звернув на себе особливу увагу глядачів. Він вийшов на церемонію відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор у національному вбранні і без футболки.
У своїх національних костюмах крокували і представники Східного Тімору та Колумбії.
І хоча змагання тривають вже третій день, та офіційна церемонія відкриття відбувається саме сьогодні, 4 лютого. Традиційно початком Ігор вважається церемонія відкриття.
Це вже друга Олімпіада, яка проводиться під час пандемії. Але цього разу організатори запевнили, що запровадили набагато суворіші обмеження, ніж "бульбашка" в Токіо-2020.
Зимові Олімпійські ігри в Пекіні триватимуть до 20 лютого. В столиці Китаю понад три тисячі спортсменів розіграють 109 комплектів нагород у 15 видах спорту.
Україну представлять 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.
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