Перед зустріччю з Байденом: росіянина добряче побили під час матчу НХЛ (відео)

Перед зустріччю з Байденом: росіянина добряче побили під час матчу НХЛ (відео)

У понеділок, 25 квітня, у поєдинку регулярного сезону НХЛ Тампа-Бей обіграла Флориду з рахунком 8:4. Однак для російського хокеїста "Лайтнінг" Михайла Сергачова цей поєдинок завершився неприємністю.

Під час хокейного матчу спалахнула сутичка між Сергачьовим та Самуелем Беннеттом. Сильнішим в цій дуелі виявився останній.

Канадець кілька разів влучно потрапив по обличчю росіянина, змусивши його покинути лід до кінця гри.

Цікаво, що бійка сталася напередодні зустрічі команди з президентом США Джо Байденом.

Щороку глава держави приймає чемпіонів НХЛ. "Тампа" ставала володарем останніх двох Кубків Стенлі.

Нагадаємо, що колишній латвійський санкар Крістенс Путінс вирішив змінити своє прізвище через повномасштабну війну, яку Росія розгорнула на території України.

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