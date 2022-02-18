Підвела стрільба: українські біатлоністи провалилися в заключній гонці Олімпіади-2022

Перемогу здобув представник Норвегії.

У п'ятницю, 18 лютого, біатлонна програма на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні завершилася чоловічою гонкою з масовим стартом.

Україна була представлена двома біатлоністамми - Дмитром Підручним та Артемом Примою. Підручний фінішував з 24-м результатом, а Прима став 28-м .

Перемогу ж в цій гонці здобув норвежець Йоганнес Бо. "Срібло" взяв швед Мартін Понсілуома, "бронзу" - норвежець Ветле Шостад Крістіансен.

Масстарт, чоловіки, 15 км

1. Йоганнес Бо (Норвегія, 1+0+1+2) 38:14.4

2. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+0+0+1) +40.3

3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 2+0+1+0) +1:12.5

4. Кантен Фійон-Майє (Франція, 1+1+0+3) +1:25.6

5. Домінік Віндіш (Італія, 0+2+1+0) +1:38.4

6. Стурла Легрейд (Норвегія, 1+2+1+1) +1:46.1

...

24. Дмитро Підручний (Україна, 0+3+2+2) +4:01.8

28. Артем Прима (Україна, 2+1+3+1) +4:58.2

Раніше повідомлялося, що в останній жіночій гонці на ОІ-2022 - масстарті - Юлія Джима фінішувала на високій 7-й позиції.

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