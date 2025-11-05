ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
2 хв

ПСЖ без Забарного у більшості поступився "Баварії" у Лізі чемпіонів

Парижани вперше програли у нинішньому розіграші головного клубного євротурніру.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ПСЖ – "Баварія"

ПСЖ – "Баварія" / © Associated Press

"Баварія" на виїзді обіграла ПСЖ у матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 1:2.

Уже на 4-й хвилині зустрічі мюнхенці відкрили рахунок – відзначився Луїс Діас.

На 22-й хвилині парижани могли зрівняти рахунок, але гол чинного володаря "Золотого м'яча" Усмана Дембеле було скасовано через офсайд. Одразу після цього він залишив поле через пошкодження.

На 32-й хвилині підопічні Венсана Компані подвоїли свою перевагу в рахунку – капітан французького клубу Маркіньйос помилився та втратив м'яч поблизу власних воріт, чим скористався Луїс Діас, оформивши дубль.

У компенсований до першого тайму час "Баварія" залишилася в меншості – Луїс Діас отримав пряму червону картку за грубий фол проти Ашрафа Хакімі, який унаслідок цього був змушений достроково завершити матч через травму.

На 74-й хвилині Жуан Невеш скоротив відставання паризького клубу, але врятуватися від поразки чинний переможець Ліги чемпіонів не зумів.

Зазначимо, що український захисник Ілля Забарний не потрапив до заявки ПСЖ на матч з "Баварією" через дискваліфікацію, яку заробив через вилучення в поєдинку минулого туру проти "Баєра".

Огляд матчу ПСЖ – "Баварія"

Після цієї перемоги "Баварія" (12 очок) очолила загальну турнірну таблицю основного етапу Ліги чемпіонів. ПСЖ (9 балів) посідає третє місце.

У наступному турі Ліги чемпіонів німецький клуб на виїзді позмагається з лондонським "Арсеналом", а підопічні Луїса Енріке приймуть "Тоттенгем". Обидва матчі відбудуться 26 листопада.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дата публікації
Кількість переглядів
108
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie