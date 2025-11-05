ПСЖ без Забарного у більшості поступився "Баварії" у Лізі чемпіонів

ПСЖ – "Баварія" / © Associated Press

"Баварія" на виїзді обіграла ПСЖ у матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 1:2 .

Уже на 4-й хвилині зустрічі мюнхенці відкрили рахунок – відзначився Луїс Діас.

На 22-й хвилині парижани могли зрівняти рахунок, але гол чинного володаря "Золотого м'яча" Усмана Дембеле було скасовано через офсайд. Одразу після цього він залишив поле через пошкодження.

На 32-й хвилині підопічні Венсана Компані подвоїли свою перевагу в рахунку – капітан французького клубу Маркіньйос помилився та втратив м'яч поблизу власних воріт, чим скористався Луїс Діас, оформивши дубль.

У компенсований до першого тайму час "Баварія" залишилася в меншості – Луїс Діас отримав пряму червону картку за грубий фол проти Ашрафа Хакімі, який унаслідок цього був змушений достроково завершити матч через травму.

На 74-й хвилині Жуан Невеш скоротив відставання паризького клубу, але врятуватися від поразки чинний переможець Ліги чемпіонів не зумів.

Зазначимо, що український захисник Ілля Забарний не потрапив до заявки ПСЖ на матч з "Баварією" через дискваліфікацію, яку заробив через вилучення в поєдинку минулого туру проти "Баєра".

Огляд матчу ПСЖ – "Баварія"

Після цієї перемоги "Баварія" (12 очок) очолила загальну турнірну таблицю основного етапу Ліги чемпіонів. ПСЖ (9 балів) посідає третє місце.

У наступному турі Ліги чемпіонів німецький клуб на виїзді позмагається з лондонським "Арсеналом", а підопічні Луїса Енріке приймуть "Тоттенгем". Обидва матчі відбудуться 26 листопада.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.