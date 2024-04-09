ПСЖ – Барселона: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 10 квітня, ПСЖ прийматиме "Барселону" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі.. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

В 1/8 фіналу найпрестижіншого євротурніру ПСЖ вибив "Реал Сосьєдад" (2:0, 2:1). Своєю чергою, "Барселона" перемогла "Наполі" (1:1, 3:1).

Де дивитися матч ПСЖ – Барселона

На території України поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ і Барселоною у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ – "Барселона".

Прогнози букмекерів на матч ПСЖ – Барселона

У прийдешньому матчі букмекери віддають перевагу парижанам. На перемогу французького клубу можна поставити з коефіцієнтом 1,99. Нічия – 3,85. Виграш каталонців – 3,85.

Незначним фаворитом двоматчевого протистояння також є ПСЖ. На прохід підопічних Луїса Енріке до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,77. На підсумковий успіх "синьо-гранатових" – 2,10.

Поєдинок-відповідь між "Барселоною" та ПСЖ заплановано на вівторок, 16 квітня, в Іспанії.

Додамо, що в півфіналі переможець пари ПСЖ – "Барселона" зіграє з тріумфатором протистояння "Атлетіко" – "Боруссія" Дортмунд.

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