Росіяни почали контролювати посадки між селами Тоненьке та Уманське на Донеччині – DeepState (мапа)

Напередодні ворог здійснив дві спроби штурмувати південні околиці Уманського.
Російські війська за останні дні фактично почали контролювати посадки між селами Уманське і Тоненьке Донецької області.
Про це повідомляє DeepState.
Окупанти 9 квітня влаштували дві спроби штурмувати південні околиці Уманського. Ворог не шкодує військову техніку та особовий склад.
Так, на світанку російські війська ввели у бій колону з 15 одиниць військової техніки, а вже в обід – ще одну колону з 10 ОВТ. Обидві атаки були відбиті січеславськими десантниками з 25-ї окремої повітрянодесантної бригади.
"З поганого – за останні дні ворог фактично став контролювати посадки між Уманським та Тоненьким", – зазначається в повідомленні.
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Нагадаємо, експерт видання Bild Юліан Рьопке 9 квітня заявив, що російські війська зайшли до Красногорівки на Донеччині.
А 10 квітня в DeepState повідомили, що окупанти захопили село Первомайське на Донеччині та просунулися південніше Новокалинового, східніше Уманського, південніше Новомихайлівки.
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