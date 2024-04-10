Росіяни почали контролювати посадки між селами Тоненьке та Уманське на Донеччині – DeepState (мапа)

Російські війська за останні дні фактично почали контролювати посадки між селами Уманське і Тоненьке Донецької області.

Про це повідомляє DeepState.

Окупанти 9 квітня влаштували дві спроби штурмувати південні околиці Уманського. Ворог не шкодує військову техніку та особовий склад.

Так, на світанку російські війська ввели у бій колону з 15 одиниць військової техніки, а вже в обід – ще одну колону з 10 ОВТ. Обидві атаки були відбиті січеславськими десантниками з 25-ї окремої повітрянодесантної бригади.

"З поганого – за останні дні ворог фактично став контролювати посадки між Уманським та Тоненьким", – зазначається в повідомленні.

Читайте провідні новини дня:

Росіяни контролюють посадки між селами Тоненьке та Уманське / Мапа DeepState

Нагадаємо, експерт видання Bild Юліан Рьопке 9 квітня заявив, що російські війська зайшли до Красногорівки на Донеччині.

А 10 квітня в DeepState повідомили, що окупанти захопили село Первомайське на Донеччині та просунулися південніше Новокалинового, східніше Уманського, південніше Новомихайлівки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Попередження від ГУР! Росіяни захопили Первомайське, наступним може бути Покровськ

Читайте також: