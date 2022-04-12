Ракицький долучився до "Шахтаря" для участі в благодійних матчах

Ракицький долучився до "Шахтаря" для участі в благодійних матчах

Ярослав уже прибув до розташування "гірників" у Туреччині.

Український захисник Ярослав Ракицький приєднався до донецького "Шахтаря" та візьме участь у благодійних поєдинках на підтримку України під час війни з Росією.

Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

У вівторок, 12 квітня, Ракицький прибув до розташування "гірників" на тренувальній базі турецької збірної і разом із командою готуватиметься до найближчих матчів.

Ракицький є одним із найвідоміших вихованців "Шахтаря", у складі "помаранчево-чорних" він провів понад 300 матчів. У січні 2019 року після 10 років виступів за першу команду "гірників" Ярослав перейшов до пітерського "Зеніта", через що перестав викликатися до збірної України.

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ до України Ярослав розірвав контракт із "Зенітом", а також закликав росіян зупинити війну, яку їхня держава розпочала проти України.

Раніше повідомлялося, що помер колишній футболіст і тренер донецького "Шахтаря".

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