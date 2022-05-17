Рієка - Україна: де дивитися товариський матч і ставки букмекерів

Рієка - Україна: де дивитися товариський матч і ставки букмекерів

У середу, 18 травня, збірна України проведе третій контрольний спаринг в рамках підготовки до плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Команда Олександра Петракова зустрінеться з хорватським клубом "Рієка". Поєдинок запланований на наступний день після спарингу "синьо-жовтих" з італійським "Емполі".

Товариський матч збірної України проти "Рієки" відбудеться на домашній арені хорватського клубу - стадіоні "Руєвіца". Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що поєдинок буде благодійним для допомоги Україні у війні з російськими окупантами. Кошти, зібрані від продажу квитків, буде переказано на запроваджену президентом України Володимиром Зеленським глобальну платформу підтримки України United24.

Нагадаємо, в першому матчі 2022 року збірна України 11 травня в Німеччині перемогла "Боруссію" Менхенгладбах.

Де дивитися матч Рієка - Україна

У прямому ефірі гру транслюватимуть телеканали "Футбол 1" та "Індиго TV" (тимчасовий транслятор контенту каналу "Україна"). Також спаринг можна буде дивитися на YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ).

Прогнози букмекерів на матч Рієка - Україна

Абсолютним фаворитом поєдинку в букмекерів є національна команда України. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 1,31. Нічия - 6,60. Звитяга хорватського клубу - 10,50.

Збірна України позмагається за путівку на ЧС-2022

Нагадаємо, півфінал плейоф відбору на ЧС-2022 Шотландія - Україна відбудеться 1 червня . Його переможець вийде до фіналу плейоф, де 5 червня у Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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